Веренски – об уходе Панарина и Бобровского: нельзя на них злиться. Это их право

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски прокомментировал уход из клуба российских хоккеистов Артемия Панарина и Сергея Бобровского, которые вместе с Мэттом Дюшейном и Райаном Дзингелом покинули команду на правах свободных агентов.



«Очевидно, что мы потеряли четырёх важных игроков нашего состава, но именно в этот момент мы, молодые ребята, должны собраться и исполнить их роли.



Я не думаю, что их отъезд как-то связан с городом Коламбусом, нашими фанатами или чем-то ещё в этом роде. Полагаю, они просто были готовы к переменам, и это их право. Так что нельзя на них злиться. В конце концов, остались те парни, которые хотят быть здесь. Мы хотим победить и уже предвкушаем старт следующего сезона», — приводит слова Веренски официальный сайт НХЛ.