Обладатель Кубка Стэнли Савар стал ассистентом главного тренера «Сент-Луиса»

«Сент-Луис Блюз» объявил о назначении 42-летнего специалиста Марка Савара на должность ассистента главного тренера. Об этом сообщает sportsnet.ca.
«Мне посчастливилось играть с Марком во время моей карьеры, и я очень хорошо знаком с его страстью и проницательностью к игре. Он был потрясающим хоккеистом, его уровень мышления в нападении находится на элитном уровне. Он принесёт большую пользу нашим игрокам и всей организации», – прокомментировал приход Савара в штаб клуба главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе.
За свою карьеру в НХЛ Савар принял участие в 807 матчах, в которых забросил 207 шайб и отдал 499 результативных передач. Нападающий выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Калгари Флэймз», «Атланту Трэшерз» и «Бостон Брюинз». В составе последних он стал обладателем Кубка Стэнли в 2011 году.
- 25 июля 2019
-
10:50
-
10:34
-
10:14
-
09:50
-
09:37
-
09:20
-
08:56
-
08:42
-
08:20
-
07:44
- 24 июля 2019
-
23:37
-
22:56
-
22:30
-
22:04
-
21:09
-
20:44
-
20:26
-
20:06
-
19:50
-
19:34
-
19:10
-
18:48
-
18:35
-
18:07
-
17:53
-
17:39
-
17:19
-
16:58
-
16:38
-
16:22
-
15:40
-
15:19
-
15:09
-
14:59
-
14:39