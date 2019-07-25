Обладатель Кубка Стэнли Савар стал ассистентом главного тренера «Сент-Луиса»

«Сент-Луис Блюз» объявил о назначении 42-летнего специалиста Марка Савара на должность ассистента главного тренера. Об этом сообщает sportsnet.ca.



«Мне посчастливилось играть с Марком во время моей карьеры, и я очень хорошо знаком с его страстью и проницательностью к игре. Он был потрясающим хоккеистом, его уровень мышления в нападении находится на элитном уровне. Он принесёт большую пользу нашим игрокам и всей организации», – прокомментировал приход Савара в штаб клуба главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе.



За свою карьеру в НХЛ Савар принял участие в 807 матчах, в которых забросил 207 шайб и отдал 499 результативных передач. Нападающий выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Калгари Флэймз», «Атланту Трэшерз» и «Бостон Брюинз». В составе последних он стал обладателем Кубка Стэнли в 2011 году.