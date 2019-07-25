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Гулявцев: атмосфера на арене потрясающая, игра «Амура» — немного нет

Гулявцев: атмосфера на арене потрясающая, игра «Амура» — немного нет
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер хабаровского «Амура» Александр Гулявцев поделился впечатлениями от поражения в товарищеском матче с «Адмиралом» (0:1).

«Атмосфера на арене потрясающая, а вот игра нашей команды – немного нет.

Есть объективные и субъективные причины исхода сегодняшнего матча. Сегодня проблемы были даже не в плане игры, а в мелочах – не удалось проявить характер. Немного проиграли в борьбе, владении шайбой, особенно в зоне атаки. Моментов создавали мало, поэтому «ноль» в графе забитых.

Сейчас нужно посмотреть видео, сделать выводы, подготовиться к следующей игре. Нужно выходить и работать, если что-то не получается – работать за счет характера. У команды должен быть стержень!», — цитирует тренера официальный сайт «Адмирала».

«Адмирал» победил «Амур» в товарищеской игре
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