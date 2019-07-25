Паре: если бы КХЛ не было, сейчас бы пил хорошее пиво в Германии
Новичок минского «Динамо» Франсис Паре рассказал, как бы складывалась его карьера, если бы он не попал в Континентальную хоккейную лигу.
«Как бы сложилась моя карьера, если бы не было КХЛ? Наверное, пил бы сейчас хорошее пиво в Германии. Или доигрывал дома в Монреале, параллельно ища работу.
В России к легионерам относятся как к королям? К легионерам — да. Заботятся о том, чтобы им понравился город, чтобы у них остались хорошие воспоминания о стране. Русские чувствительны к тому, что о них думают. В Северной Америке совсем другой подход: не нравится — поезжай домой. Сейчас я в Беларуси, но в любом случае рад, что остался в КХЛ. Звали вернуться в „Серветт“, но в Швейцарии выступать ещё не готов. Может, потом», — цитирует игрока «Прессбол».
- 25 июля 2019
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