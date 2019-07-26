Голкипер ЦСКА Скотников: хочется вытеснить Сорокина и Юханссона отсюда

Голкипер ЦСКА Всеволод Скотников поделился впечатлениями от сборов команды в финском городе Валкеакоски, а также с юмором ответил на вопрос о взаимоотношениях с Ильёй Сорокиным и Ларсом Юханссоном
«Это мои первые сборы с командой КХЛ. Родные поздравили меня. Чувствую огромную ответственность. Тут все ребята – мастера, они дают хороший пример нам, молодым игрокам, показывают своим примером, что значит профессиональное отношение к своему делу.
Здесь работа выглядит совершенно иначе. Бег, например. Здесь мы бегаем меньше, чем в «Красной Армии» или «Звезде», но делаем больший упор на силовые тренировки. Кстати, с тренером вратарей Сергеем Наумовым я уже знаком. К Сергею Ивановичу два года подряд езжу в Ригу на сборы вратарей. Уже знаком с его методами работы. Когда узнал, что я поеду в Валкеакоски, сказал, что меня ждёт хорошая нагрузка. Тренировки вратарей проходят в позитивном ключе, пока не устанем, а там уже сил на шутки нет.
Помогают ли советом Сорокин и Юханссон? Конечно. Ларс больше шутит, правда. Но они для меня хороший пример. Смотрю на них и понимаю, к чему стремиться. Хочется… вытеснить их отсюда. А для этого нужно работать, работать и ещё раз работать. Как раз сейчас и займусь этим», — цитирует Скотникова официальный сайт клуба.
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