ЦСКА выступил с заявлением о закупке «Роснефтью» одежды зарубежного производства

ЦСКА на официальном сайте выступил с заявлением по поводу информации о закупке государственной компанией «Роснефть» дорогих зарубежных костюмов. По сведениям телеграм-канала Baza, за последние семь лет спонсор «армейцев» потратил € 1,3 млн на покупку люксовой одежды бренда Duca Sartoria.
Согласно контракту, было закуплено 210 пиджаков (однобортных и двубортных), 210 пар брюк, 210 пуховиков, 300 рубашек поло, 70 свитеров на замке, 70 кардиганов, 70 вязаных кофт, 70 жилетов, 140 курток и 70 кожаных пиджаков. Один пиджак стоил € 1,6 тыс., одна пара брюк — € 380, один жилет — € 690.
«В связи с появившейся в сетевых изданиях информацией о закупках ПАО „НК “Роснефть» одежды зарубежного производства сообщаем следующее: профессиональный хоккейный клуб ЦСКА входит в группу компаний ПАО «НК „Роснефть“ с ноября 2011 года. За это время клуб добился высоких спортивных результатов, значительно повысил свой профессиональный уровень и стал сильнейшим хоккейным клубом России. За семь лет ЦСКА дважды завоевал звание чемпионов России (в 2015 и 2019 годах), а по итогам сезона-2018/19 годов выиграл главный трофей Континентальной хоккейной лиги – Кубок Гагарина. Игроки и тренеры ЦСКА являются ведущими игроками сборной России, выступая за нее на крупнейших международных соревнованиях, включая чемпионаты мира и Олимпийские игры.
Являясь собственником клуба, НК «Роснефть» обеспечивает, в том числе, и представительские расходы спортсменов и административного персонала. Компания осуществляет централизованную закупку для нужд ПХК ЦСКА для участия в спортивных и имиджевых мероприятиях. Это включает в себя и закупку одежды для хоккейного клуба.
Деловые костюмы и парадная спортивная одежда являются важной имиджевой составляющей ПХК ЦСКА. Команда принимает участие в различных официальных мероприятиях, в том числе международных, приемах на высшем уровне. Кроме того, внутренний регламент клуба предполагает соблюдение строгого дресс-кода в ежедневном режиме", — говорится в официальном заявлении.
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