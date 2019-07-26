Фаулер — о новом тренере «Анахайма»: все от него просто в восторге

Ведущий защитник «Анахайм Дакс» Кэм Фаулер поделился ожиданиями от работы под руководством нового главного тренера команды Далласа Икинса.
«Все от него просто в восторге. Это настоящий тренер для игроков. В нём много энтузиазма, он приносит команде много энергии. Я о нём не слышал ни одного плохого слова. Я знаю, что он очень силён в общении. Он любит говорить с хоккеистами, понимать, откуда мы приходим. Примерно об этом говорят в первую очередь, когда я о нём спрашивал. Так что я с нетерпением жду начала работы с ним.
Его звонок мне? Наверное, Икинс верит в меня потому, что я уже в лиге 10 лет. Так что я думаю, что он ждёт от меня лидерского поведения. Он очень чётко дал понять, чего от меня ждёт, что я ценю. Ну и с точки зрения времени в клубе я уже второй после Райана Гецлафа, во что достаточно сложно поверить. Время летит так быстро, но я благодарен за каждый шанс игры в хоккей. Для меня это просто благословение.
Что касается лидерства, то это можно осуществлять очень многими разными способами. Я не буду много говорить, потому что это не совсем про меня. Но я буду подталкивать молодых ребят, каждый день работать и делать всё, чтобы помогать команде», — цитирует Фаулера официальный сайт НХЛ.
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