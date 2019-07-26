С. Бочаров — о смене клубов: сегодня ты здесь, завтра там. Вся жизнь такая

Нападающий «Торпедо» Станислав Бочаров прокомментировал переезд в Нижний Новгород, а также рассказал о предсезонных сборах Дэвида Немировски.

«Перед тем как переходить в команду и переезжать в Нижний, я поговорил с некоторыми ребятами, которые здесь играли. У них были только положительные отзывы о городе, о команде — так что я понимал, куда я еду. А когда приехал, сам смог в этом убедиться.

Как жена воспринимает смену клубов? Думаю, она уже просто привыкла к этому — она ведь прекрасно понимает, как складывается судьба любого спортсмена. Сегодня ты можешь играть здесь, а завтра — совершенно в другом месте. Поэтому к переезду она отнеслась абсолютно спокойно. В большей степени я уже привык к подобным вещам — у спортсмена вся жизнь такая, сегодня ты здесь, завтра там. Ну а так, конечно, хочется побыстрее забросить шайбу за новую команду, побыстрее помочь ей, внести свой вклад в победу. Но опять же возвращаясь к эмоциям — надо уметь их сдерживать, чтобы не растрачивать попусту.

Считается, что у Немировски лёгкие сборы? Я бы с этим не согласился. У нас реально сейчас идёт очень хорошая, объёмная работа, как на льду, так и в зале. Если судить по себе, у меня были и супертяжёлые сборы, и чуть менее тяжёлые, но это на самом деле играет не такую уж большую роль. Первые несколько игр — да, у кого были тяжёлые сборы, могут сразу от них не отойти. Но это только поначалу. Но, конечно, все команды готовятся, и я думаю, нагрузки у всех одинаково адекватные. Игрокам нужны силы на весь чемпионат», — цитирует Бочарова официальный сайт агентства Winners.