Вестерлунд: Цулыгин — отличный тренер. Радостно видеть его во главе «Салавата»

«Салават Юлаев» продолжает подготовку к новому сезону КХЛ в УТЦ «Паюлахти», информирует официальный сайт уфимского клуба. На одном из игровых занятий «юлаевцев» побывал финский специалист Эркка Вестерлунд. Он рассказал о сильных качествах новичка «Салавата» Сакари Маннинена и высоко оценил прогресс Николая Цулыгина.

«Сравнить Маннинена и Кемппайнена? Они игроки немного разного профиля. Думаю, Маннинен отлично вольется в состав уфимской команды и, возможно, в первое звено вместе с Умарком и Хартикайненом. Что выделяет Сакари? У него прекрасное катание, он техничный и способен сыграть как в атаке, так и в защите. Я считаю, это будет очень интересное сочетание.

Было приятно работать с Николаем Цулыгиным, который во многом мне помогал. Он отличный тренер. Очень радостно видеть его во главе команды. Думаю, он будет постоянно прогрессировать. Николай молодой тренер, но уже хорошо себя проявляет», — цитирует Вестерлунда официальный сайт уфимского клуба.