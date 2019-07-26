Вестерлунд: Цулыгин — отличный тренер. Радостно видеть его во главе «Салавата»

«Салават Юлаев» продолжает подготовку к новому сезону КХЛ в УТЦ «Паюлахти», информирует официальный сайт уфимского клуба. На одном из игровых занятий «юлаевцев» побывал финский специалист Эркка Вестерлунд. Он рассказал о сильных качествах новичка «Салавата» Сакари Маннинена и высоко оценил прогресс Николая Цулыгина.
«Сравнить Маннинена и Кемппайнена? Они игроки немного разного профиля. Думаю, Маннинен отлично вольется в состав уфимской команды и, возможно, в первое звено вместе с Умарком и Хартикайненом. Что выделяет Сакари? У него прекрасное катание, он техничный и способен сыграть как в атаке, так и в защите. Я считаю, это будет очень интересное сочетание.
Было приятно работать с Николаем Цулыгиным, который во многом мне помогал. Он отличный тренер. Очень радостно видеть его во главе команды. Думаю, он будет постоянно прогрессировать. Николай молодой тренер, но уже хорошо себя проявляет», — цитирует Вестерлунда официальный сайт уфимского клуба.
- 26 июля 2019
-
17:15
-
16:58
-
16:31
-
16:15
-
15:46
-
15:20
-
15:00
-
14:36
-
14:18
-
14:01
-
13:36
-
13:31
-
13:15
-
12:51
-
12:37
-
12:15
-
11:58
-
11:35
-
11:15
-
10:51
-
10:34
-
10:16
-
09:56
-
09:30
-
09:06
-
08:45
-
08:18
-
08:05
- 25 июля 2019
-
23:48
-
23:30
-
23:00
-
22:33
-
22:20
-
21:55
-
21:26