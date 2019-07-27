Руденков: вратарь «Адмирала» далеко выходил из ворот — довыходился

Нападающий хабаровского «Амура» Игорь Руденков поделился впечатлениями от разгромной победы в товарищеском матче с «Адмиралом» из Владивостока.
«Неплохо начали.Что говорили тренеры – все выполнили. Поэтому сразу пошли голы, пошли атаки. В том матче плохо держали шайбу, ничего не получалось, не цеплялись. В этот раз все получилось.
Матчи прошлого сезона особо не вспоминаем. Новый сезон – новая игра. Игра вратаря «Адмирала» Олкинуоры? Выходит далеко из ворот – довыходился», — сказал Руденков пресс-службе клуба.
Счёт был открыт на 17-й минуте, гол на свой счёт записал защитник «Амура» Валерий Васильев. Во втором периоде «тигры» отметились двумя заброшенными шайбами, Антон Лазарев и Игорь Руденков забили с разницей в 80 секунд. На старте заключительного игрового отрезка «Адмирал» пропустил три гола за три минуты — авторами точных бросков стали Артём Железков, Кирилл Рассказов и Руденков, оформивший дубль.
- 27 июля 2019
-
12:03
-
11:43
-
11:39
-
11:18
-
10:35
-
10:16
-
09:53
-
09:47
-
09:21
-
09:08
-
08:48
-
08:32
-
08:28
-
08:11
-
06:20
- 26 июля 2019
-
23:59
-
23:26
-
22:30
-
22:04
-
21:47
-
21:35
-
20:54
-
20:25
-
20:05
-
19:22
-
18:55
-
18:45
-
18:23
-
17:43
-
17:30
-
17:15
-
16:58
-
16:31
-
16:15
-
15:46