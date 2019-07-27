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Руденков: вратарь «Адмирала» далеко выходил из ворот — довыходился

Руденков: вратарь «Адмирала» далеко выходил из ворот — довыходился
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий хабаровского «Амура» Игорь Руденков поделился впечатлениями от разгромной победы в товарищеском матче с «Адмиралом» из Владивостока.

«Неплохо начали.Что говорили тренеры – все выполнили. Поэтому сразу пошли голы, пошли атаки. В том матче плохо держали шайбу, ничего не получалось, не цеплялись. В этот раз все получилось.

Матчи прошлого сезона особо не вспоминаем. Новый сезон – новая игра. Игра вратаря «Адмирала» Олкинуоры? Выходит далеко из ворот – довыходился», — сказал Руденков пресс-службе клуба.

Счёт был открыт на 17-й минуте, гол на свой счёт записал защитник «Амура» Валерий Васильев. Во втором периоде «тигры» отметились двумя заброшенными шайбами, Антон Лазарев и Игорь Руденков забили с разницей в 80 секунд. На старте заключительного игрового отрезка «Адмирал» пропустил три гола за три минуты — авторами точных бросков стали Артём Железков, Кирилл Рассказов и Руденков, оформивший дубль.

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