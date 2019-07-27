Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Генменеджер «Каролины»: Свечников стал опытнее после первого сезона в НХЛ

Генменеджер «Каролины»: Свечников стал опытнее после первого сезона в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл поделился мнением о перспективах команды.

«Наша селекционная работа? Ради этого и усиливаем команду. Мы вышли в плей-офф и задержались там. Во второй половине сезона ребята демонстрировали очень хороший хоккей. Наша команда изменилась, когда мы получили Нидеррайтера. У нас было 22 победы и 19 поражений, когда состоялся этот обмен, а завершили чемпионат мы с более серьезным перевесом побед над поражениями — 17. Теперь он проведет с нами полный сезон. К тому же мы приобрели Хаулу и Дзингела, Свечников стал опытнее после первого сезона в НХЛ. Так что мы стали сильнее.

Вратари? У нас есть Мразек. Он замечательно играл за нас в минувшем сезоне. И у нас есть еще три вратаря. Нам нужен тот из них, кто лучше других справится с поставленными задачами. Нам надо побеждать, а значит, в каждой игре на лед должны выходить лучшие. Мы доказали это в прошлом году, отправив в фарм Дарлинга. Он там зарабатывал очень хорошие деньги», — цитирует функционера официальный сайт НХЛ.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент