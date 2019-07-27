Генменеджер «Каролины»: Свечников стал опытнее после первого сезона в НХЛ

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл поделился мнением о перспективах команды.
«Наша селекционная работа? Ради этого и усиливаем команду. Мы вышли в плей-офф и задержались там. Во второй половине сезона ребята демонстрировали очень хороший хоккей. Наша команда изменилась, когда мы получили Нидеррайтера. У нас было 22 победы и 19 поражений, когда состоялся этот обмен, а завершили чемпионат мы с более серьезным перевесом побед над поражениями — 17. Теперь он проведет с нами полный сезон. К тому же мы приобрели Хаулу и Дзингела, Свечников стал опытнее после первого сезона в НХЛ. Так что мы стали сильнее.
Вратари? У нас есть Мразек. Он замечательно играл за нас в минувшем сезоне. И у нас есть еще три вратаря. Нам нужен тот из них, кто лучше других справится с поставленными задачами. Нам надо побеждать, а значит, в каждой игре на лед должны выходить лучшие. Мы доказали это в прошлом году, отправив в фарм Дарлинга. Он там зарабатывал очень хорошие деньги», — цитирует функционера официальный сайт НХЛ.
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