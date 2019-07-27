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Генменеджер «Виннипега»: у Мориса будут варианты работы с Пионком

Генменеджер «Виннипега»: у Мориса будут варианты работы с Пионком
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Виннипег Джетс» Кевин Чевелдэйофф прокомментировал приобретение защитника Нила Пионка.

«Если поспрашивать о нем разных людей и изучить его, то можно узнать, что он обладает серьезными бойцовскими качествами. По мере приближения тренировочного лагеря его область применения станет более определенной. У Пола Мориса будут варианты. Это молодой игрок, у которого есть большие перспективы роста», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В минувшем сезоне 23-летний хоккеист выступал в составе «Рейнджерс». В 73 матчах регулярного чемпионата он отметился 26 (6+20) баллами при показателе полезности "-18".

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