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Выбранный в первом раунде драфта НХЛ-2011 Райан Мёрфи перешёл в «Нефтехимик»

Выбранный в первом раунде драфта НХЛ-2011 Райан Мёрфи перешёл в «Нефтехимик»
Хоккей / КХЛ 0

26-летний защитник Райан Мёрфи заключил однолетний контракт с «Нефтехимиком», информирует официальный сайт нижнекамского клуба.

В минувшем сезоне Мёрфи провёл всего три матча в Национальной хоккейной лиге – два за «Миннесоту Уайлд» и один в составе «Нью-Джерси Девилз», записав на свой счёт одну результативную передачу. Также канадец провёл 58 матчей в АХЛ, в которых набрал 25 (3+22) очков. В общей сложности за карьеру в НХЛ сыграл 176 матчей.

В 2011 году «Каролина Харрикейнз» выбрала Мёрфи в первом раунде драфта под общим 12-м номером. В 2013 году Райан принял участие в молодёжном чемпионате мира в составе сборной Канады. В шести матчах МЧМ Мёрфи отметился одной заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.

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