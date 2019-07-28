СКА уступил «Тамбову», почти в два раза перебросав соперника

В товарищеском матче, который прошёл в Новогорске, СКА из Санкт-Петербурга не сумел обыграть «Тамбов». Клуб, представляющий ВХЛ, одержал победу со счётом 2:1, почти в два раза уступив по числу бросков.



Первую шайбу в матче забросил нападающий «Тамбова» Ахмед Гимбатов на 13-й минуте встречи. Эта шайба оказалась единственной в первом периоде. Отыграться СКА удалось на 26-й минуте. Шайбу на свой счёт записал Александр Барабанов. Ничейный счёт держался до 43-й минуты встречи. Нападающий «Тамбова» Алексей Басков сумел реализовать численное преимущество и вывести свою команду вперёд. Его гол стал победным.



СКА успел провести ещё одну встречу сегодня, 28 июля. Клуб из Санкт-Петербурга одержал волевую победу в матче с «Химиком» из Воскресенска со счётом 3:2.