СКА уступил «Тамбову», почти в два раза перебросав соперника

В товарищеском матче, который прошёл в Новогорске, СКА из Санкт-Петербурга не сумел обыграть «Тамбов». Клуб, представляющий ВХЛ, одержал победу со счётом 2:1, почти в два раза уступив по числу бросков.
Первую шайбу в матче забросил нападающий «Тамбова» Ахмед Гимбатов на 13-й минуте встречи. Эта шайба оказалась единственной в первом периоде. Отыграться СКА удалось на 26-й минуте. Шайбу на свой счёт записал Александр Барабанов. Ничейный счёт держался до 43-й минуты встречи. Нападающий «Тамбова» Алексей Басков сумел реализовать численное преимущество и вывести свою команду вперёд. Его гол стал победным.
СКА успел провести ещё одну встречу сегодня, 28 июля. Клуб из Санкт-Петербурга одержал волевую победу в матче с «Химиком» из Воскресенска со счётом 3:2.
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