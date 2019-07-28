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Тренер «Химика» — о голе СКА за 2 секунды до конца: такие игры учат концентрации

Тренер «Химика» — о голе СКА за 2 секунды до конца: такие игры учат концентрации
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Химика» из Воскресенска Олег Горбенко подвёл итоги товарищеского матча в Новогорске, в котором его команда уступила СКА из Санкт-Петербурга со счётом 2:3.

«Не скажу, что они нас недооценили, довольно равная игра получилась. Наши нападающие сыграли удачно. Обидно, что итоговый результат не в нашу пользу, когда ребята старались, тем более под нагрузкой. Обязательно сделаем выводы и продолжим работу.

Для нас любая игра должна стать такой, мы каждую игру должны стремиться выиграть. Конечно, было желание победить такого соперника, но чуть-чуть не хватило: выигрывали 2:1, потом СКА сравнял счёт и за две секунды до конца последовал обидный гол… Такие игры учат концентрации в конце матча. Для нас этот поединок – очень хорошая тренировка», — приводит слова Горбенко официальный сайт ВХЛ.

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