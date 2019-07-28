Житник: не припомню такого вялого «Рейнджерс». Центров не найти, вратари – туман
Олимпийский чемпион Алексей Житник негативно отозвался о положении дел в стане «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Честно скажу, такого вялого и невыразительного «Рейнджерс», как нынешняя команда, в НХЛ никогда не видел. На границе веков это вообще была самая звёздная команда, а сегодня там с трудом можно найти достойного центрального для Панарина.
В прошедшем сезоне не впечатляла и оборона, но подписание Трубы, возможно, ситуацию улучшит. А вот с вратарями — туман. Два-три последних сезона не сложились у знаменитого ветерана Лундквиста, молодые Георгиев и особенно Шестёркин делают только первые шаги, оба ещё сырые. Между тем голкиперы и центральные — вот две решающие позиции в хоккее», — приводит слова Житника Russia-Hockey.ru.
- 28 июля 2019
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