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Нападающему «Металлурга» Нк было отказано в получении чешской визы

Нападающему «Металлурга» Нк было отказано в получении чешской визы
Хоккей / КХЛ 0

Форвард новокузнецкого «Металлурга» Денис Лудцев вернулся в Новокузнецк раньше времени в связи с тем, что посольство Чехии отказало ему в визе. Три дня хоккеист пробыл в Москве, где безуспешно пытался решить проблемы с документами.

Как сообщает официальный сайт клуба, уже завтра 22-летний россиянин приступит к тренировочному процессу под руководством тренерского штаба «Кузнецких Медведей».

В прошлом сезоне Лудцев выступал в составе ЦСКА ВВС (Самара) в ВХЛ. В 48 матчах нападающий отметился 6 голами и 5 результативными передачами.

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