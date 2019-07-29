Нападающему «Металлурга» Нк было отказано в получении чешской визы

Форвард новокузнецкого «Металлурга» Денис Лудцев вернулся в Новокузнецк раньше времени в связи с тем, что посольство Чехии отказало ему в визе. Три дня хоккеист пробыл в Москве, где безуспешно пытался решить проблемы с документами.



Как сообщает официальный сайт клуба, уже завтра 22-летний россиянин приступит к тренировочному процессу под руководством тренерского штаба «Кузнецких Медведей».

В прошлом сезоне Лудцев выступал в составе ЦСКА ВВС (Самара) в ВХЛ. В 48 матчах нападающий отметился 6 голами и 5 результативными передачами.