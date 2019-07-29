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Судницин: увидел по новостям Еремеева, и захотелось встать в ворота

Судницин: увидел по новостям Еремеева, и захотелось встать в ворота
Хоккей / КХЛ 0

Новичок «Авангарда» голкипер Александр Судницин рассказал, что решил стать вратарём, когда увидел в новостях Виталия Еремеева. Еремеев является одним из лучших вратарей в истории московского «Динамо», а в настоящее время сам работает с голкиперами бело-голубых.

«Мой отец — спортивный человек, выступал в хоккее с мячом. Он спросил меня: хочешь хоккей с мячом или шайбой? Я сразу выбрал шайбу, потому что в хоккее с мячом самого мяча и не видно.

Увидел по новостям Виталия Еремеева, очень понравилась форма, загорелся, и очень захотелось встать в ворота. Мама как психолог и педагог могла и в не очень хороших ситуациях находить положительные моменты», — сказал Судницин в эфире клубного телевидения.

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