Знарок: «Спартак» будет сражаться, про стиль и манеру пусть говорят журналисты

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок поделился мнением о своей работе в клубе.
«Нормальные рабочие ощущения. Я хочу, чтобы хоккеисты во время сезона выполняли все требования тренерского штаба. Тогда мы сможем рассчитывать на положительный результат. Хорошо, что со многими ребятами я уже работал, они эти требования знают.
Мы будем сражаться, невзирая на то, какая команда будет на той стороне площадки. А дальше пусть журналисты рассуждают про «стиль» и «манеру».
Серия СКА — «Спартак»? Мне «Спартак» понравился. Было видно, что все ребята заряжены на борьбу. Да, в мастерстве уступали, но компенсировали это огромным желанием победить. Никакой авантюры, строгое выполнение тренерского задания — так и надо играть в плей-офф. Шансы были», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.
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