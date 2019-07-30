Дацюк и Доус не сыграют за «Автомобилист» в матче с «Хомутовым»

Стал известен состав екатеринбургского «Автомобилиста» на товарищеский матч с чешским клубом «Пираты Хомутов», информирует официальный сайт команды. Звёзды команды Якуб Коварж, Найджел Доус и Павел Дацюк не будут принимать участия во встрече.



Состав «Автомобилиста»:



Гросс (Галкин);

Березин — Корчемкин, Обидин — Литовченко — Сетдиков;

Трямкин — Беляков, Белоусов — Попов — Хрипунов;

Севостьянов — Щемеров, Гареев — Протопович — Пилипенко.



Напомним, на сборы в Чехию «Автомобилист» взял 37 игроков:



вратари: Владимир Галкин, Якуб Коварж, Владислав Гросс, Леонид Фомин;



защитники: Максим Березин, Рафаэль Батыршин, Михаил Мамкин, Денис Бодров, Александр Щемеров, Александр Севостьянов, Иван Вишневский, Павел Воробей, Ефим Гуркин, Фёдор Беляков, Дмитрий Корчемкин, Никита Трямкин, Даниил Валитов, Алексей Василевский;



нападающие: Максим Рассейкин, Найджел Доус, Дэн Секстон, Павел Дацюк, Анатолий Голышев, Джефф Плэтт, Брукс Мэйсек, Георгий Белоусов, Питер Холланд, Виталий Попов, Никита Сетдиков, Степан Хрипунов, Александр Кучерявенко, Вячеслав Литовченко, Андрей Обидин, Артём Гареев, Евгений Мозер, Александр Протапович, Кирилл Пилипенко.