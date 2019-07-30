«Тампа» обменяла контракт Кэллахана в «Оттаву»
Клубы Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Оттава Сенаторз» произвели обмен, информирует официальный сайт «молний». Канадский клуб получил контракт нападающего Райана Кэллахана и выбор в пятом раунде драфта 2020 года, в «Тампу-Бэй» переходит голкипер Майк Кондон и право выбора в шестом раунде драфта 2020 года.
Напомним, 34-летний Кэллахан находится в списке травмированных на долгий срок. Нападающий близок к завершению карьеры из-за дегенеративного заболевания диска в поясничном отделе позвоночника. Контракт Кэллахана с годовой зарплатой $ 5,8 млн закончит действовать в конце сезона-2019/20.
29-летний Кондон в прошедшем сезоне сыграл лишь два матча за основную команду «Оттавы», остальное время он провёл в фарм-клубе.
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