Фентон уволен из «Миннесоты», поиски нового генменеджера уже ведутся
Клуб Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» уволил генерального менеджера Пола Фентона после 14 месяцев работы, информирует официальный сайт команды. Владелец сообщил, что Фентон не подходит для развития клуба.
59-летний Фентон отработал с «Миннесотой» около сезона, команда при нём не сумела принять участие в розыгрыше Кубка Стэнли, заняв 11-е место в таблице Западной конференции. Сообщается, что поиск нового генерального менеджера уже ведётся. Временно исполнять обязанности генменеджера будет помощник Фентона Том Курверс.
Предыдущие 20 лет Фентон проработал в структуре «Нэшвилл Предаторз». 12 из них – на должности помощника генерального менеджера команды.
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