«Салават» объявил состав на первый матч межсезонья. Легионеры не сыграют

«Салават Юлаев» в официальном «твиттере» объявил состав на контрольный матч с «Нефтехимиком», который состоится сегодня, 31 июля. Начало матча — в 16:00 мск. Встреча пройдёт в Паюлахти (Финляндия).

Команде Николая Цулыгина не помогут в этом матче легионеры. Белорус Евгений Лисовец легионером не является.

Кареев (Сохатский)

Сергеев – Лисовец, Сошников – Бурмистров – Кугрышев,

Аразамасцев – Гареев, Майоров – Картаев – Амиров,

Пашнин – Цулыгин, Гиматов – Пименов – Лукин,

Банников – Петрищев, Чебыкин – Шевченко – Баранов

Дальнейший план подготовки «Салавата» к новому сезону:

07.08.2019 – 11.08.2019 – турнир в Нур-Султане (Республика Казахстан), четыре контрольных матча, в соперниках «Барыс», «Ак Барс», «Автомобилист», «Нефтехимик»;

17.08.2019 – 18.08.2019 – два контрольных матча с «Трактором» в УСА «Уфа-Арена»;

26.08.2019 – 28.08.2019 – три контрольных матча с «Автомобилистом», «Нефтехимиком» в УСА «Уфа-Арена»;

01.09.2019 – начало регулярного сезона—2019/20 Континентальной хоккейной лиги.