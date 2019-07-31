«Салават» объявил состав на первый матч межсезонья. Легионеры не сыграют

«Салават Юлаев» в официальном «твиттере» объявил состав на контрольный матч с «Нефтехимиком», который состоится сегодня, 31 июля. Начало матча — в 16:00 мск. Встреча пройдёт в Паюлахти (Финляндия).
Команде Николая Цулыгина не помогут в этом матче легионеры. Белорус Евгений Лисовец легионером не является.
Кареев (Сохатский)
Сергеев – Лисовец, Сошников – Бурмистров – Кугрышев,
Аразамасцев – Гареев, Майоров – Картаев – Амиров,
Пашнин – Цулыгин, Гиматов – Пименов – Лукин,
Банников – Петрищев, Чебыкин – Шевченко – Баранов
Дальнейший план подготовки «Салавата» к новому сезону:
07.08.2019 – 11.08.2019 – турнир в Нур-Султане (Республика Казахстан), четыре контрольных матча, в соперниках «Барыс», «Ак Барс», «Автомобилист», «Нефтехимик»;
17.08.2019 – 18.08.2019 – два контрольных матча с «Трактором» в УСА «Уфа-Арена»;
26.08.2019 – 28.08.2019 – три контрольных матча с «Автомобилистом», «Нефтехимиком» в УСА «Уфа-Арена»;
01.09.2019 – начало регулярного сезона—2019/20 Континентальной хоккейной лиги.
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