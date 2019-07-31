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«Сочи» расторг пробный контракт с Анисиным

«Сочи» расторг пробный контракт с Анисиным
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Михаил Анисин покинул тренировочный лагерь «Сочи», поскольку «леопарды» расторгли с ним пробный контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Форвард заключил с сочинцами пробное соглашение 12 июля, после чего находился на просмотре в команде. Продолжать сотрудничество с 31-летним хоккеистом клуб не стал.

Анисин уже выступал в составе сочинцев в сезонах-2014/15 и 2015/16. В общей сложности он провёл за клуб 96 матчей, в которых набрал 51 (24+27) очко. Всего в КХЛ на счету Михаила 382 игры, в которых он забросил 106 шайб и 96 раз ассистировал партнёрам.

Форвард является обладателем Кубка Гагарина в составе московского «Динамо». В минувшем сезоне Анисин защищал цвета румынской «Чиксереды». В 23 матчах он отметился 11 голами и 26 результативными передачами.

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