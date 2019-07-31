«Сочи» расторг пробный контракт с Анисиным

Нападающий Михаил Анисин покинул тренировочный лагерь «Сочи», поскольку «леопарды» расторгли с ним пробный контракт, сообщается на официальном сайте клуба.



Форвард заключил с сочинцами пробное соглашение 12 июля, после чего находился на просмотре в команде. Продолжать сотрудничество с 31-летним хоккеистом клуб не стал.



Анисин уже выступал в составе сочинцев в сезонах-2014/15 и 2015/16. В общей сложности он провёл за клуб 96 матчей, в которых набрал 51 (24+27) очко. Всего в КХЛ на счету Михаила 382 игры, в которых он забросил 106 шайб и 96 раз ассистировал партнёрам.



Форвард является обладателем Кубка Гагарина в составе московского «Динамо». В минувшем сезоне Анисин защищал цвета румынской «Чиксереды». В 23 матчах он отметился 11 голами и 26 результативными передачами.