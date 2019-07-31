Бурмистров: статус капитана придаёт сил. Все ребята меня поддержали

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров, вышедший на товарищеский матч с нижнекамским «Нефтехимиком» (4:2) в статусе капитана, подвёл итоги встречи.



«Много чего не получилось в игре. Хочется, чтобы получалось намного больше. Что в зоне атаки, что в зоне обороны. Но есть хорошие вещи – в большинстве два гола забили. Думаю, это хороший результат. То, что вышел на игру в статусе капитана, конечно, придаёт сил. Ребята все поддержали, хорошо отнеслись. Моё дело было вывести команду, и чтобы настрой был хороший.



В третьем периоде, когда «Нефтехимик» проигрывал, им нужно было что-то делать: бежать вперёд, атаковать. Поэтому было больше скорости, больше силовых приёмов, был накал. Главное, что мы сдержали это, не расслабились и тоже подняли темп. В целом, по сборам мы сделали всё, что от нас требовалось – ни к кому претензий нет. И молодые, и старшие ребята выполняли задания от начала и до конца», — приводит слова Бурмистрова пресс-служба уфимского клуба.



«Салават Юлаев» одолел «Нефтехимик» в первом матче межсезонья