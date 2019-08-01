Треливинг: Загидулин похож на Риттиха. Можно говорить об исторических параллелях

Генеральный менеджер «Калгари Флэймз» Брэд Треливинг поделился мнением о перспективах голкипера Артёма Загидулина.
«Они с Риттихом в чём-то похожи. Оба из Европы, оба не попали на драфт. Давид много работал, он уже три года здесь, играл в младших лигах. Давайте не будем торопиться. Конечно, в данном случае можно говорить об исторических параллелях. Загидулин хорошо играл в КХЛ, а это сильная лига. Давайте подождём», — цитирует Треливинга официальный сайт НХЛ.
В прошедшем сезоне Риттих принял участие в 45 матчах «Калгари» в регулярном чемпионате, одержав 28 побед и оформив один «сухарь». В среднем голкипер отражал 91,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,61. В розыгрыше Кубка Стэнли чешский хоккеист участия не принимал, проведя на скамейке пять матчей. Риттих провёл за «Калгари» три сезона.
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