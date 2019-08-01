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На лёд домашней арены «Ак Барса» нанесли новую разметку

На лёд домашней арены «Ак Барса» нанесли новую разметку
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 1 августа, на домашней площадке «Ак Барса» — «Татнефть Арене» нанесли новую разметку, соответствующую обновлённым требованиям Федерации хоккея России и КХЛ.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» казанского клуба.

С начала сезона-2019/20 линии ворот будут сдвинуты к лицевым бортам на 65 см, круги вбрасывания в зонах также сместились в сторону ворот на 55 см. За воротами теперь нанесена специальная разметка в виде трапеции, которой ограничивается зона игры голкипера при выходе из ворот. За игру с шайбой вне пределов этой зоны вратарь будет наказан малым штрафом.

Перед началом сезона-2018/19 «Ак Барс» перешёл на хоккейную площадку финского стандарта шириной в 28 м и длиной в 60 м.

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