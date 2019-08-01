Фаулер: люди не ждут многого от «Анахайма», мы можем использовать это

Ведущий защитник «Анахайм Дакс» Кэм Фаулер поделился ожиданиями от выступления в грядущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Защитник отметил, что молодость команды может помочь хорошо выступить.



«Не думаю, что люди многого от нас ждут, однако мы можем использовать это в свою пользу. Самое главное заключается в том, что мы будем молоды. Мы будем делать ставку на то, что многие молодые игроки сделают шаг вперед в этом сезоне. Я был в аналогичной позиции некоторое время назад, поэтому хочу помочь им сделать этот шаг. Хочу стать одной из причин, по которой нам удастся перевернуть ситуацию», — приводит слова защитника официальный сайт НХЛ.



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