Антти Ниеми представил дизайн шлема к первому сезону в КХЛ
Голкипер финского «Йокерита» Антти Ниеми представил новый дизайн шлема к предстоящему сезону Континентальной хоккейной лиги.
Посмотреть фото нового шлема Ниеми можно на странице КХЛ в «Инстаграме».
35-летний Ниеми последние два сезона выступал за «Монреаль Канадиенс». Голкипер в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19 принял участие в 17 матчах, одержав восемь побед при коэффициенте надёжности 3,78 и 88,7% отражённых бросков.
Финн выигрывал Кубок Стэнли в составе «Чикаго Блэкхоукс», имея также опыт выступлений за «Сан-Хосе», «Флориду» и «Даллас».
Ниеми в составе сборной Финляндии участвовал в Олимпийских играх в Сочи. Он был запасным вратарём в четырёх играх из шести, однако на площадке так и не появился.
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