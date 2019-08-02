Антти Ниеми представил дизайн шлема к первому сезону в КХЛ

Голкипер финского «Йокерита» Антти Ниеми представил новый дизайн шлема к предстоящему сезону Континентальной хоккейной лиги.

Посмотреть фото нового шлема Ниеми можно на странице КХЛ в «Инстаграме».

35-летний Ниеми последние два сезона выступал за «Монреаль Канадиенс». Голкипер в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19 принял участие в 17 матчах, одержав восемь побед при коэффициенте надёжности 3,78 и 88,7% отражённых бросков.

Финн выигрывал Кубок Стэнли в составе «Чикаго Блэкхоукс», имея также опыт выступлений за «Сан-Хосе», «Флориду» и «Даллас».

Ниеми в составе сборной Финляндии участвовал в Олимпийских играх в Сочи. Он был запасным вратарём в четырёх играх из шести, однако на площадке так и не появился.