Ниеми: в детстве мечтал играть на «Хартвалл Арене» при аншлаге

Новичок финского «Йокерита» Антти Ниеми рассказал, что мечтал сыграть на «Хартвалл Арене».



«Знаете, в школу я ходил уже в Хельсинки, в это время как раз и построили «Хартвалл Арену». Понятно, о чём я мечтал в то время, когда был ребёнком, – играть на ней в хоккей при переполненных трибунах. И в конце концов это удалось: мой третий матч в НХЛ, это было в октябре 2009 года, прошёл именно здесь. Воспоминания о нём точно останутся со мной навсегда, тем более что «Чикаго», за который я выступал тогда, выиграл у «Флориды», а мне удалось отыграть на ноль. Надеюсь, что новый сезон с «Йокеритом» также подарит яркие эмоции.



Победа Финляндии на ЧМ? Для нашей страны это большое событие. Конечно, парни добавят опыта нашему клубу, от них идёт позитивная энергетика. Здорово, что такие ребята, как Марко Анттила, есть у нас в команде», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.