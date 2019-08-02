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«Ак Барс» объявил состав на контрольный матч с «Нефтяником»

«Ак Барс» объявил состав на контрольный матч с «Нефтяником»
Хоккей / КХЛ 0

«Ак Барс» определился с составом на предстоящий контрольный матч с «Нефтяником». Игра состоится в Альметьевске сегодня, 2 августа, начало встречи — в 18:00 мск.

«Ак Барс»:

Билялов (Рейдеборн);
Викстранд — Ожиганов, Фрэттин — Кормье — Азеведу;
Яруллин — Педан, Галиев — Ткачёв — Зарипов;
Абросимов — Лямкин, Петров — Фисенко — Галимов;
Хенкель — Журавлёв, Глухов — Михеев — Лукоянов.

С 6 по 11 августа казанская команда сыграет в международном турнире на приз президента Республики Казахстан: матчи пройдут в Нур-Султане.

На 17 августа запланирована домашняя контрольная встреча «Ак Барса» и «Нефтехимика» на «Татнефть Арене». Завершится предсезонная подготовка в Риге — с 20 по 25 августа «Ак Барс» примет участие в Кубке Латвийской железной дороги.

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