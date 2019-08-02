«Ак Барс» объявил состав на контрольный матч с «Нефтяником»

«Ак Барс» определился с составом на предстоящий контрольный матч с «Нефтяником». Игра состоится в Альметьевске сегодня, 2 августа, начало встречи — в 18:00 мск.
«Ак Барс»:
Билялов (Рейдеборн);
Викстранд — Ожиганов, Фрэттин — Кормье — Азеведу;
Яруллин — Педан, Галиев — Ткачёв — Зарипов;
Абросимов — Лямкин, Петров — Фисенко — Галимов;
Хенкель — Журавлёв, Глухов — Михеев — Лукоянов.
С 6 по 11 августа казанская команда сыграет в международном турнире на приз президента Республики Казахстан: матчи пройдут в Нур-Султане.
На 17 августа запланирована домашняя контрольная встреча «Ак Барса» и «Нефтехимика» на «Татнефть Арене». Завершится предсезонная подготовка в Риге — с 20 по 25 августа «Ак Барс» примет участие в Кубке Латвийской железной дороги.
- 2 августа 2019
-
18:07
-
18:01
-
17:53
-
17:19
-
17:04
-
16:55
-
16:23
-
15:56
-
15:11
-
14:56
-
14:15
-
13:45
-
13:32
-
13:19
-
12:54
-
12:24
-
11:43
-
11:13
-
10:48
-
10:31
-
10:09
-
09:50
-
09:33
-
08:49
-
08:33
-
08:09
-
07:16
-
05:52
-
00:01
- 1 августа 2019
-
23:55
-
23:11
-
22:37
-
22:11
-
21:47
-
21:34