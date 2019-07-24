Кого собрали на Востоке? Рейтинг легионеров КХЛ

12. Нефтехимик – б/о

Легионеры: н. Митчелл, н. Уайт

Сейчас в составе «волков» лишь два легионера, на которых не стоит обращать особое внимание. Митчелл – легионер уровня ниже среднего из АХЛ. Другой новичок, а именно американец Уайт, успел пошуметь в Германии, но уровни немецкой DEL-лиги и КХЛ несопоставимы.

В клубе обещают, что в скором времени мы узнаем имена остальных новичков. Если в Нижнекамск приедут иностранцы уровня Митчелла и Уайта, то «Нефтехимику» нечего ловить в новом сезоне.

Кого собрали на Западе? Рейтинг легионеров КХЛ ЦСКА здесь не на первом месте, а СКА снова сделал ставку на иностранцев.

11. «Куньлунь» — 6,0

Легионеры: в. Грубец, в. Смит, з. Шустр, з. Майоне, з. Мёрфи, з. Фрэм, з. Челиос, н. Бондра, н. Брюле, н. Вольски, н. Вон, н. Дефацио, н. Крэкнелл, н. Миллер, н. Палола, н. Рич, н. Фу, н. Хант

Китайская команда почти на сто процентов состоит из иностранных игроков. Часть из них уже имеет местный паспорт, часть его ещё получит. В «Куньлуне» есть такие отличные игроки, как Майоне, Сустр, Брюле или тот же Вольски, но есть и Фрэм и Рич, которые не поднимались выше NCAA. Отсюда и такое низкое место в нашем рейтинге.

Кто обидит китайцев – точно получит от него по лицу. Новый тафгай в КХЛ Есть один повод следить за матчами «Куньлуня». Гарет Хант бьёт рекорды по штрафным минутам и готов играть за сборную Китая.

10. «Адмирал» — 6,5

Легионеры: в. Олкиунора, з. Альмквист, з. Лалонд, н. Бакош, н. Юнг

В прошлом сезоне в команде из Владивостока появились первые иностранцы. Никто не сомневался, что план «бороться за плей-офф игроками ВХЛ» с грохотом провалится. В начале своего кахаэловского пути «Адмирал» был крепкой командой, настало время навёрстывать упущенное.

Мартин Бакош Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Нынешние легионеры не самого высокого уровня, но для начала это неплохо. Олкиунора – новоиспечённый чемпион мира, в прошлом году он выиграл и хоккейную Лигу чемпионов. Альмквист успел поиграть в «Северстали» в сезоне-2014/15, но ничем не запомнился. Лалонд последние 5 из 6 сезонов провёл в Германии, а швед Юнг до этого никогда не покидал пределы родины. Также в клубе на просмотре находится Бакош, который, скорее всего, останется на Дальнем Востоке.

Хоккеисты на испытательном сроке в клубах КХЛ. Готовы на всё ради работы Найдется место каждому: чемпионы мира, обладатели Кубка Гагарина и Петрова, задрафтованные в НХЛ, певцы и дебоширы. Или не найдется?

9. «Амур» — 6,5

Легионеры: в. Лангхамер, з. Йордан, з. Витасек, н. Зогорна Г., н. Зогорна Т.

В Хабаровске уже второй сезон подряд делают ставку на чешских хоккеистов. В команде только два новичка: защитник Витасек и младший брат Томаша Гинек Зогорна.

Легионерская бригада «Амура» смотрится неплохо, но этого чешского десанта может не хватить для попадания в заветную восьмёрку, ведь в Восточной конференции конкуренция между клубами куда сильнее, чем на Западе.

8. «Сибирь» — 7,0

Легионеры: в. Сятери, з. Лофквист, н. Пуустинен, н. Руохомма, н. Пельтола

Новосибирский клуб после прошлогоднего провального старта очень серьёзно изменил состав по ходу сезона, дело коснулось и легионеров. Но в межсезонье в «Сибири» тех игроков решили не оставлять. В Новосибирск приедет четыре новичка. Сятери определённо является одним из лучших иностранных голкиперов в КХЛ, интересно будет посмотреть на Лофквиста после успешного сезона в «Куньлуне».

Но вот в нападении у «Сибири» игроки, которые вызывают сомнение. Пуустинен и Руохомма были лидерами в «Нефтехимике», но при этом второй ничего сверхъестественного не показал, да и «волки» провели очень смазанный сезон. Тоже можно сказать и про Пельтолу. Хватит ли мастерства этих игроков для попадания в плей-офф? Увидим в сезоне.

Харри Сятери Фото: nhl.com

7. «Барыс» — 7,5

Легионеры: в. Паскуале, з. Сведберг, з. Блэкер, н. Хелевка, н. Волк, н. Найт, н. Пакаринен

Лидеры «Барыса» Фрэттин и Кормье сменили Нур-Султан на Казань, а Петтерссон переехал в Москву. На замену им подписаны Хелевка, Найт и Пакаринен. В этом сезоне казахский клуб на бумаге выглядит слабее прошлогоднего варианта, но кто знает, может через пару сезонов Найт и Хелевка станут самым результативным дуэтом в КХЛ?

«Барыс» является своеобразным мостиком для североамериканских игроков в топ-клубы. Как правило, менеджмент казахов не ошибается, но в каждом межсезонье «Барыс» серьёзно рискует.

6. «Трактор» — 7,5

Легионеры: з. Виртанен, н. Гика, н. Седлак, н. Томас

Челябинцы намерены вернуть себе былую славу. В команде остался форвард Томас, который по ходу прошлого сезона пополнил ряды «Трактора». Подписаны один из лучших защитников шведской SHL Виртанен, экс-партнёр Панарина по «Коламбусу» Седлак и его соотечественник Гика, который стал одним из лучших форвардов фарма «Лас-Вегаса».

Ларионов-младший в СКА – это не дно. В КХЛ были случаи гораздо хуже Настоящий беспредел творился в Челябинске.

Белорусы перестали считаться легионерами в КХЛ, в команде появилось еще одно вакантное место для иностранца. «Трактор» рискует, ведь в их составе три абсолютных новичка лиги. Будет ли оправдан этот риск?

5. «Металлург» Мг – 8,0

Легионеры: з. Постма, н. О’Делл, н. Козун, н. Расмуссен

Лишь один легионер остался в Магнитогорске после прошедшего сезона. Расмуссен неплохо смотрелся, и вполне заслуженно остался в Магнитогорске. В это межсезонье подписаны защитник Постма из «Ак Барса», и нападающие Козун из «Локомотива» и О’Делл из «Сочи». Лишние комментарии насчёт мастерства этих игроков не нужны.

«Лисы» серьезно усилились в межсезонье. У Геннадия Величкина есть вариант для манёвра. В ближайшее время мы должны узнать, кто станет пятым иностранцем в «Металлурге».

4. «Автомобилист» — 8,5

Легионеры: в. Коварж, з. Чайковски, н. Доус, н. Секстон, н. Холланд, н. Мэйсек

Скажем сразу, что четвёртое и первое места в нашем рейтинге разделило всего полбалла. Конкуренция на Востоке очень серьёзная даже в рейтинге легионерских бригад.

Команду из Екатеринбурга можно смело причислить к топ-клубам лиги. Здесь остались одни из лучших легионеров лиги – Коварж, Секстон и Доус. В «Автомобилист» вернулся Чайковски, который в прошлом году выступал в московском «Динамо». Является ли Михал игроком уровня топ-клуба, узнаем в сентябре.

Есть на Урале и абсолютные новички лиги. Холланд и Мэйсек были одними из лучших на рынке свободных агентов АХЛ. Но получится ли у них адаптироваться к европейскому хоккею? В КХЛ уже приезжал Беннетт (вы даже вряд ли вспомните, кто это), который был выбран в первом раунде драфта НХЛ и брал Кубок Стэнли.

Найджел Доус Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

3. «Ак Барс» — 8,5

Легионеры: в. Рейдеборн, з. Викстранд, н. Азеведу, н. Кормье, н. Фрэттин

Казанцы собрали отличную легионерскую тройку нападения. Азеведу, Кормье и Фрэттин, без сомнений, дадут жару в новом сезоне. Не может не радовать подписание крепкого шведского защитника Викстранда, который год назад взял золото чемпионата мира. Но в бочке мёда не обошлось без ложки дегтя.

Зачем «Ак Барсу» средненький шведский вратарь? Рейдеборн не вызывался в сборную на серьёзные турниры. Да, последние два года его признавали лучшим вратарем регулярки шведского чемпионата. Но Адам игрок не уровня Казани. Может, «Сибири» или «Витязя», но не уровня топ-клуба. При этом в «Ак Барсе» и так хорошая вратарская линия: есть Эмиль Гарипов и Тимур Билялов, который отлично смотрелся в рижском «Динамо» в прошлом сезоне.

Звёзды НХЛ, которые не добрались до КХЛ. Теперь к нам «едет» Рантанен Кросби не доехал до «Магнитки», а Ягр – до Нижнекамска.

Недавно появилась информация, что казанцы заинтересованы в услугах Рантанена. Это всего лишь агентские игры, поэтому не стоит придавать большого значения этой новости.

2. «Авангард» — 9,0

Легионеры: з. Франсон, з. Покка, н. Бек, н. Андригетто

В новом сезоне «Авангард» не намерен сбавлять обороты. Клубу удалось сохранить Покку и Бека, который провёл феноменальный плей-офф. Подписан 26-летний швейцарец Андригетто, который выступал в последнее время за «Колорадо». На его счету 84 очка в 227 матчах НХЛ (с учётом плей-офф). У «Авангарда» есть возможности подписать ещё одного высококлассного иностранца, и, без сомнений, они это сделают. Нам остаётся лишь ждать.

Свен Андригетто Фото: hawk.ru

1. «Салават Юлаев» — 9,0

Легионеры: в. Метсола, з. Ларсен, н. Умарк, н. Хартиканен, н. Маннинен

В Уфе решили не ломать то, что работает. В «Салавате» собраны отличные легионеры. За последний рубеж отвечает лучший вратарь прошедшего сезона КХЛ, выступать в роли диспетчера в атакующих действиях будет датчанин Ларсен, а новичок Маннинен, который совсем недавно выиграл золото чемпионата мира, войдет в звено Умарка и Хартиканена.

«Так круто праздновали, что сломали кубок. Я чувствовал себя президентом» Сакари Маннинен – о золоте чемпионата мира, сборной Финляндии и переходе в «Салават Юлаев».

Самая сильная легионерская бригада Востока собралась в «Салавате». В прошлом сезоне команда не без помощи иностранцев дошла до финала конференции. В новом сезоне от Уфы ждут как минимум повторение прошлогоднего результата, но эта команда может добиться куда большего. Здесь отличные иностранцы, к которым не предъявишь никаких претензий.