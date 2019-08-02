Алексей Емелин будет капитаном «Авангарда» в сезоне-2019/20

Сегодня, 2 августа, в Сочи председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов, президент клуба Максим Сушинский и главный тренер Боб Хартли вручили игрокам команды свитеры с нашивками капитана и ассистентов, сообщает пресс-служба «ястребов».
Капитаном «Авангарда» в сезоне-2019/20 будет защитник Алексей Емелин. Ассистенты: нападающие Сергей Широков, Денис Зернов, Тейлор Бек и защитник Коди Франсон. Ранее «Авангард» представил дизайн новой формы, в которой команда будет выступать на протяжении межсезонья.
Завтра, 3 августа, «ястребы» проведут первый матч на предсезонном турнире Sochi Hockey Open с «Локомотивом». Начало встречи — в 13:00 мск.
В минувшем сезоне омская команда дошла до финала Кубка Гагарина, где уступила в четырёх матчах ЦСКА.
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