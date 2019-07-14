Контракт с Войновым – в стиле нового «Авангарда». В Омске было бы так же?

«Авангард» вот-вот официально объявит о трансфере Вячеслава Войнова, и тогда окончательно разрешится одна из главных интриг этого межсезонья – где же продолжит карьеру один из самых крутых защитников с российским паспортом? Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелеса», забаненный НХЛ в 2014 году из-за домашнего насилия, полностью пропустил прошлый сезон, и было ясно, что сидеть без дела ещё один год Войнов не собирается.

В НХЛ Войнова не ждут, а отдыхать больше нельзя

Для начала Вячеслав подал апелляцию на свою новую дисквалификацию в НХЛ до конца сезона-2019/20, но арбитр сократил этот срок лишь наполовину. Теоретически Войнов получил бы возможность в январе 2020-го выйти на лёд, но насколько это было бы осуществимо на практике?

Войнову вдвое сократили дисквалификацию в НХЛ. Но его всё равно там не ждут «Лос-Анджелес» уже успел заявить, что россиянин за них играть не будет.

НХЛ приняла решение суда по Вячеславу, но, по сути, осталась не согласна с ним. Репутация в глазах лиги и руководителей команд у российского защитника безнадёжно испорчена, и нет никаких гарантий, что какой-либо клуб хотя бы начал вести переговоры с «Лос-Анджелесом». Напомним, что «короли» владеют правами на Войнова, но публично открестились от хоккеиста. Да и об игровых способностях Вячеслава за океаном уже не лучшего мнения.

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Так что надеяться на возобновление карьеры в НХЛ уже в этом сезоне Войнову не было никакого смысла. Нужно было подписываться в России и доказывать, что мастерство никуда не ушло. Тогда, возможно, в следующее межсезонье появятся реальные варианты в Америке. Пропуск ещё одного сезона мог привести к тому, что о хоккеисте Войнове окончательно бы забыли, поэтому было предельно ясно, что летом стоит ждать новостей о новом контракте Вячеслава в КХЛ.

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Мотивация для Войнова и топ-сделка для «Авангарда»

Борьбу за Войнова выиграл «Авангард», хотя на Вячеслава претендовало немало команд лиги, в том числе и СКА. Контракт защитника с «ястребами» будет рассчитан на один год (это логично), а зарплата составит совсем не космические для КХЛ 70 млн рублей. С таким окладом Войнов с трудом войдёт в топ-40 самых высокооплачиваемых хоккеистов лиги, и здесь тоже всё справедливо. Всё-таки он пропустил прошлый сезон, у него были серьёзные проблемы с ахиллом, так что эта сделка в какой-то степени является риском для «Авангарда». Зато, если всё пойдёт хорошо, отдохнувший и предельно мотивированный Войнов быстро вернётся хотя бы на тот уровень, который он демонстрировал в СКА. А ведь в то время Вячеслав был безоговорочно лучшим защитником КХЛ с российским паспортом. Отличное видение площадки, безупречная игра в позиционной обороне, быстрый анализ ситуации и умение молниеносно принять решение, а также навыки диспетчера, крутой первый пас, полезность в большинстве, хороший бросок – всё это про Войнова. В КХЛ Вячеслав был тем атакующим защитником, в игре которого не приходилось закрывать глаза на ошибки в обороне, потому что их практически не было. А это не просто штучный, а эксклюзивный товар для нашей лиги.

Фото: Анна Фомина, photo.khl.ru

Поэтому даже после года простоя акции Войнова в КХЛ вряд ли сильно упали. Вячеславу лишь 29 лет, за один сезон мастерство никуда не уходит, а мотивации у Войнова хоть отбавляй. Следующий чемпионат ему нужно провести так, чтобы в НХЛ наплевали на репутационный вопрос и дали российскому изгою второй шанс в лучшей лиге мира. Для этого Войнов постарается показать свой лучший хоккей в карьере, и «Авангард» можно поздравить с этим приобретением.

Видео можно посмотреть на официальном канале КХЛ в YouTube.

Новый стиль «Авангарда». Талант руководства или влияние Москвы?

Для омского клуба, который временно базируется в Балашихе, трансфер Войнова, безусловно, можно считать удачей, но никак не неожиданностью. За прошлый год «Авангард» приучил к селекционной работе высокого уровня (причём как до, так и во время сезона), и громкие трансферы становятся для «ястребов» обыденностью.

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В эпоху президентства в клубе Владимира Шалаева мы постоянно слышали о жёстком режиме экономии у «Авангарда» и жизни по средствам, а главной звездой в команде долгое время был покинувший НХЛ из-за споров о контракте Владимир Соботка. Зато уже с Александром Крыловым и Максимом Сушинским у руля «Авангард», не меняя спонсора и публично не сообщая об увеличении бюджета, возвращает из НХЛ Алексея Емелина и Сергея Шумакова, подписывает Коди Франсона и Свена Андригетто, всерьёз претендует на Дмитрия Кагарлицкого, Вадима Шипачёва и Богдана Киселевича, а сейчас выигрывает борьбу за Вячеслава Войнова. Селекция принципиально иного качества. Болельщики «Авангарда», истосковавшиеся по звёздам в составе любимой команды, будто бы вернулись в начало века, когда «ястребы» были едва ли не главными олигархами Суперлиги, а в Омске играли Яромир Ягр, Олег Твердовский, Павел Патера, Мартин Прохазка и другие хоккеисты высочайшего уровня и с громкими именами.



Но любопытно разобраться в истинной причине такого качественного рывка в трансферной работе. Смена руководства в «Авангарде» совпала с временным переездом клуба из Омска в Подмосковье, и сейчас трудно понять, какой из этих факторов больше повлиял на улучшение кадровой ситуации в «ястребиной» стае. Близость клуба к столице или талант, харизма и дар убеждения Крылова и Сушинского? Этот вопрос порождает другой – смог ли бы «Авангард» добраться до финала Кубка Гагарина в нынешних условиях КХЛ, если бы отыграл сезон в Омске?

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Омским болельщикам, разумеется, хочется думать, что локация клуба в данной ситуации не имеет значения. И у них есть все основания так полагать. «Авангард» не впервые в своей истории добрался до решающей серии сезона, в сибирском городе знают вкус и победы, и поражений в финале чемпионата. Да и звёзды мирового хоккея раньше подписывали контракты с «ястребами», невзирая на их отдалённое от Европы положение. Именно в Омск приехали первые крутые легионеры в России (Патера и Прохазка – олимпийские чемпионы Нагано-98), а хоккеисты калибра Яромира Ягра и вовсе никогда не заезжали ни в какой российский клуб, кроме «Авангарда».

Фото: Максим Широков, photo.khl.ru

Но нужно понимать, что всё это было довольно давно и в последнее время Омск (как и многие другие регионы) потерял статус лидера российского хоккея. Большие бюджеты, топовые составы и звёздные игроки в основной массе сместились в Москву и Санкт-Петербург, провинциальные клубы стали деградировать. Конкурентоспособными остались те команды, где есть сильная местная власть, поддерживающая хоккей («Ак Барс»), или мощный доморощенный спонсор («Магнитка»). Тот же «Авангард» в таких условиях продолжал оставаться фаворитом на словах и по старой памяти, а на деле забыл, что такое третий раунд плей-офф.

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В такой ситуации у «ястребов» сменилась власть, команду возглавил талантливый менеджер новой волны, а президентом стал не чужой для Омска человек. По первым же действиям Крылова и Сушинского показалось, что «Авангард» действительно способен вернуться в число топ-клубов, но в полной мере оценить эффективность этого тандема помешали обстоятельства. У омичей возникли проблемы с домашней ареной, пришлось экстренно переезжать в другой город, но ситуация, принёсшая на начальном этапе развития огромное количество проблем, со временем стала играть на пользу менеджменту клуба.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

На церемонии закрытия сезона в Омске Александр Крылов уверял журналистов, что и в родном городе «Авангарду» удалось бы построить серебряную команду. По словам руководителя «ястребов», прописка клуба даже не обсуждалась на переговорах с хоккеистами. И действительно, списывать всё на временную близость «Авангарда» к Москве нельзя. Те же Сергей Широков, Денис Зернов, Игорь Бобков, Вилле Покка подписали контракты с «Авангардом» ещё до обнаружения проблем с ареной, а, например, Тэйлор Бек, ставший «джокером» клуба в плей-офф, до перехода в стан «ястребов» вообще играл в Китае, и вряд ли бы отказался ехать в Омск по каким-то географическим соображениям.



Но не стоит отрицать, что нахождение в непосредственной близости к главному городу страны, позволяет «Авангарду» чувствовать себя увереннее на трансферном рынке. Не сомневаюсь, что «ястребам» было проще договориться с Франсоном в прошлом сезоне и с Андригетто нынешним летом. Топовые легионеры в последнее время не слишком охотно едут в российскую глубинку, да и «сибирскую надбавку» в зарплату почти московскому клубу включать не нужно.



Сергей Шумаков и Вячеслав Войнов, ещё не потерявшие надежды вернуться в НХЛ, наверняка охотнее подписали соглашение с «Авангардом» из Подмосковья, чем с только лишь омской командой. Кроме того, не секрет, что «ястребы» проведут в Балашихе ещё три сезона, и это позволяет руководству «Авангарда» заключать долгосрочные контракты. Всё-таки невозможно сравнить стабильность и уровень жизни в Москве и Омске. Шумаков, Алексей Емелин, Никита Щербак подписали с «ястребами» трёхлетние соглашения, легионеры Бек и Андригетто – двухгодичные, и нет уверенности, что на такой серьёзный по меркам КХЛ срок эти парни бы прописались в Сибири.

При этом ни в коем случае не хочется умалять достоинств Александра Крылова, Максима Сушинского и всех остальных причастных к прорыву «Авангарда» в прошлом сезоне. Была проделана великолепная работа, и клуб в первый же год новой жизни стал лучшим на Востоке и добрался до финала Кубка Гагарина. Вполне возможно, что такой же крутой состав боссам «ястребов» удалось бы собрать и в Омске, но пока их менеджерский талант всё-таки нуждается в сибирской проверке. Для «Авангарда» и его болельщиков невероятно круто, что «ястребы» вновь смогли взлететь на самую вершину российского хоккея. Пожалуй, и для всей лиги хорошо, что у СКА и ЦСКА появился ещё один реальный конкурент не только в борьбе за Кубок, но и на трансферном рынке. Подписание Вячеслава Войнова вполне укладывается в новый стиль «Авангарда», но пока остаётся открытым вопрос – сохранится ли этот стиль, когда клуб вернётся в Омск?