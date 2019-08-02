«Авангард» представил игровую форму на межсезонье

Все матчи межсезонья хоккеисты «Авангарда» проведут в форме нового дизайна, сообщает пресс-служба омского клуба.



Специально к предсезонным турнирам в Сочи и Санкт-Петербурге были разработаны игровые свитера нового образца. Главенствующим элементом дизайна стала стилизованная буква «А», которая является частью логотипа ХК «Авангард». Как и на основной форме, на альтернативных свитерах сохранилась надпись «ОМСК», кроме того на рукавах появился герб Омска. Всё это подчёркивает неразрывную связь команды с родным городом и болельщиками.

Посмотреть видео можно на странице «Авангарда» в YouTube.



Первый матч в новой форме «ястребы» проведут завтра, 3 августа, на турнире Sochi Hockey Open с «Локомотивом», начало встречи — в 13:00 мск.