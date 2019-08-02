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Крикунов — о Васильеве: если бы он набрал 100 очков в ВХЛ, это другое дело

Крикунов — о Васильеве: если бы он набрал 100 очков в ВХЛ, это другое дело
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов оценил игру нападающего Антона Васильева, выступавшего в прошлом сезоне за фарм-клуб бело-голубых в Молодёжной хоккейной лиге.

«Васильев набрал почти 100 очков в МХЛ? Между МХЛ и КХЛ большая разница. Если бы это было хотя бы в Высшей лиге, то другое дело. Впрочем, у Антона хороший бросок. Это быстрый игрок, который ничего не боится. У него прекрасное видение площадки. Он смотрится хорошо, но одно дело — тренировка, другое — матчи.

Завтрашний матч с «Торпедо»? Мы хотим проверить в деле тех ребят, которых пригласили. У нас не будет играть звено Шипачёва и звено Индрашиса. Моисеев и Кулёмин пропустят матч, то есть, по сути, два основых звена не выйдут на лёд», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

В минувшем сезоне Васильев провёл 57 матчей в регулярном чемпионате МХЛ в составе питерского «Динамо» и набрал 95 (41+54) очков.

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