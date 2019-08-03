Баранов: сначала в «Динамо» было тяжело в плане тренировок

Новичок московского «Динамо» Вениамин Баранов поделился мнением об адаптации в команде Владимира Крикунова.



«Для меня все вообще внезапно произошло. Предложили поехать на просмотр, и я согласился. Отличный коллектив, все хорошо. У нас сразу сложились нормальные взаимоотношения со всеми. Поначалу было тяжело в плане тренировок, но сейчас все здорово. Хорошая, отличная база, где есть все что нужно.



Подписание Васильева? Свои люди в команде — всегда приятно. Мы знакомы уже несколько лет и поддерживаем друг друга.



Что уже отличает КХЛ от МХЛ? Отношение тренеров, персонала и игроков ко всему, что окружает команду», — приводит слова хоккеиста официальный сайт клуба.



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