Опубликованы составы на товарищеский матч «Торпедо» — «Динамо» М

Стали известны составы нижегородского «Торпедо» и московского «Динамо» на товарищеский матч, информируют команды в своих социальных сетях. Напомним, встреча «Торпедо» и «Динамо» в Нижнем Новгороде пройдет сегодня, 3 августа, начало игры — в 13:00 мск.



«Динамо» Москва:



Бочаров (Кузнецов);

Толпегин — Прибыльский, Муранов — Панкратов — Михайлов;

Григорьев — Огурцов, Алексеев — Круглов — Ткаченко;

Миронов — Лямин, Петунин — Игумнов — Афиногенов;

Сергиенко — Бойков, Баранов, Попов — Ефремов — Васильев.



«Торпедо»:



Линдбек (Тихомиров);

Баранцев — Родионычев, Бочаров — Шрёдер — Шенфельд;

Аляев — Меляков, Ураков — Ильин — Веряев;

Минеев — Медведев, Шахворостов — Белевич — Гончарук;

Венгрыжановский — Почивалов — Никонов.