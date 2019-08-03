Опубликованы составы на товарищеский матч «Торпедо» — «Динамо» М
Стали известны составы нижегородского «Торпедо» и московского «Динамо» на товарищеский матч, информируют команды в своих социальных сетях. Напомним, встреча «Торпедо» и «Динамо» в Нижнем Новгороде пройдет сегодня, 3 августа, начало игры — в 13:00 мск.
«Динамо» Москва:
Бочаров (Кузнецов);
Толпегин — Прибыльский, Муранов — Панкратов — Михайлов;
Григорьев — Огурцов, Алексеев — Круглов — Ткаченко;
Миронов — Лямин, Петунин — Игумнов — Афиногенов;
Сергиенко — Бойков, Баранов, Попов — Ефремов — Васильев.
«Торпедо»:
Линдбек (Тихомиров);
Баранцев — Родионычев, Бочаров — Шрёдер — Шенфельд;
Аляев — Меляков, Ураков — Ильин — Веряев;
Минеев — Медведев, Шахворостов — Белевич — Гончарук;
Венгрыжановский — Почивалов — Никонов.
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