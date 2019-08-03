Басков: Шор едет в Минск в расцвете карьеры и хорошо знаком Вудкрофту
Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал подписание контракта с 28-летним канадским нападающим Дрю Шором.
«Дрю — универсальный нападающий, который может сыграть как в центре, так и на краю. У него отличные индивидуальные навыки: катание, видение площадки, передачи… Например, в прошлом сезоне КХЛ он выиграл более шестидесяти процентов вбрасываний. В прежние годы Шор здорово помогал своим командам в большинстве, он набирал около 0,7-0,8 очка за матч. Важно, что он едет в Минск в расцвете карьеры и хорошо знаком Крэйгу по чемпионату Швейцарии. Думаю, у Дрю не возникнет проблем с адаптацией в команде», — приводит слова функционера официальный сайт команды из Беларуси.
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