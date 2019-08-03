Щербак: я отвык от русской речи, тяжело, но ребята помогают

Нападающий «Авангарда» Никита Щербак подвёл итоги матча с «Локомотивом» (1:3).



«Первый матч более или менее хорошо. Отдал передачу – мы на тренировках всё отрабатываем, стараемся, сейчас лагерь идёт, работаем над всеми аспектами игры, не только над большинством.



Мы старались, но «Локомотив» — хорошая команда, в первых двух периодах не было много места. Потом мы начали лучше катиться, быстрее двигать шайбу, вылезать из углов, поэтому пошли моменты, начали бросать побольше. В первом периоде не было столько опасных бросков, а в третьем мы начали играть попроще, старались больше доводить шайбу до ворот. Давно не играли, тяжело вкатиться, поэтому первый период получился нехорошим. Потом уже набрали темп. Манера Боба Хартли похожа на НХЛ, «Авангард» — как энхаэловский клуб.



От русской речи отвык, пока тяжело, потому что привык уже там на английском разговаривать. Тяжело, но ребята помогают, пытаюсь обратно в этот ритм вернуться и разговаривать уже на русском.



Почему здесь большая площадка? Такого же размера, мне она кажется одинаковой. Переход КХЛ на маленькие площадки сделает игру более силовой, динамичной и непредсказуемой.



Емелина назначили капитаном, он всегда лидер. Хороший человек, лидерские качества у него хорошо проявляются, он помогает и молодым ребятам, и со взрослыми на одном уровне, так что нет никакого неловкого положения. Очень приятный человек, доволен, что он стал капитаном.



Программа «Игровой интеллект» — это прикольно, даёт нам реализовать какие-то моменты вне хоккея. Это полезно, хоть и немного утомительно, сидишь после тренировок, залипаешь. Рад, что мы это проводим. В НХЛ такое тоже есть, проводят в первые два дня, но там всё коротко – пришли, рассказали, а здесь более углублённый курс. В общении с прессой самое главное – быть аккуратным», — передаёт слова Щербака корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Локомотив» победил «Авангард» в дебютном матче Sochi Hockey Open