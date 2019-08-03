Муранов: игроки «Динамо» были под нагрузками, но более-менее справились
Нападающий московского «Динамо» Иван Муранов подвёл итоги товарищеского матча с «Торпедо» (1:2). Форвард стал автором единственной заброшенной шайбы в составе бело-голубых.
«Это была первая игра межсезонья. На сборах мы хорошо поработали. Ожидаемо, что мы были под нагрузками, но, думаю, команда более или менее справилась. Мы создавали моменты — нужно было забивать. Команда входит в ритм, и дальше будет лучше. Сегодня не играл основной состав, тренерский штаб дал молодым игрокам себя проявить.
Забитый гол? Работаем дальше. А так, Илья Круглов всё сделал, как и в прошлом году, мне отдал, а я забил», — приводит слова Муранова официальный сайт бело-голубых.
7 августа «Динамо» сыграет с «Торпедо» на Кубке Нижегородской области.
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