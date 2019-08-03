«Трактор» одержал уверенную победу в товарищеской игре с клубом из Венгрии
«Трактор» обыграл в товарищеском матче венгерский клуб «МАК Уйбуда» со счётом 6:2. Игра состоялась в Мариборе (Словения) на стадионе «Ледна Дворана».
В первом периоде ворота соперники поразили Андрей Ерофеев и Сергей Терещенко, а во втором игровом отрезке точными бросками отметились Никита Тертышный, Томаш Гика и Артём Бородкин. В заключительной двадцатиминутке в составе «Трактора» заброшенную шайбу на свой счёт записал Кристиан Томас. Венгерский клуб дважды поразил ворота соперника во втором периоде.
Первый матч в новом сезоне КХЛ челябинская команда проведёт 2 сентября — «Трактор» примет на своём льду «Витязь», а через два дня подопечные Петериса Скудры сыграют в Челябинске со СКА, после чего отправятся в турне по Дальнему Востоку.
- 3 августа 2019
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