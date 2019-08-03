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«Трактор» одержал уверенную победу в товарищеской игре с клубом из Венгрии

«Трактор» одержал уверенную победу в товарищеской игре с клубом из Венгрии
Хоккей / КХЛ 0

«Трактор» обыграл в товарищеском матче венгерский клуб «МАК Уйбуда» со счётом 6:2. Игра состоялась в Мариборе (Словения) на стадионе «Ледна Дворана».

В первом периоде ворота соперники поразили Андрей Ерофеев и Сергей Терещенко, а во втором игровом отрезке точными бросками отметились Никита Тертышный, Томаш Гика и Артём Бородкин. В заключительной двадцатиминутке в составе «Трактора» заброшенную шайбу на свой счёт записал Кристиан Томас. Венгерский клуб дважды поразил ворота соперника во втором периоде.

Первый матч в новом сезоне КХЛ челябинская команда проведёт 2 сентября — «Трактор» примет на своём льду «Витязь», а через два дня подопечные Петериса Скудры сыграют в Челябинске со СКА, после чего отправятся в турне по Дальнему Востоку.

Товарищеские матчи (клубы)
03 августа 2019, суббота. 20:00 МСК
Трактор
Челябинск
6 : 2
2:0, 3:2, 1:0
МАК Уйбуда
Будапешт
1:0 – Ерофеев – 01:00, 2:0 – Терещенко – 15:00, 2:1 – – 27:00, 3:1 – Тертышный – 30:00, 4:1 – Гика – 31:00, 5:1 – Бородкин – 32:00, 5:2 – – 36:00, 6:2 – Томас – 44:00
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