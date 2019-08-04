Овечкин встретился в Китае с юными болельщиками
Российский нападающий, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прибыл в Китай в качестве посла Национальной хоккейной лиги. В течение ближайшей недели Овечкин будет проводить в Китае мастер-классы для детей, общаться с прессой и проводить деловые встречи, посвящённые вопросам развития хоккея. В аэропорту российского хоккеиста встретили юные поклонники.
Видеозапись встречи Александра Овечкина с юными китайскими болельщиками появилась в официальном «твиттере» команды «Вашингтон Кэпиталз».
В прошлом сезоне Александр Овечкин провёл 101 матч во всех турнирх, в общей сложности набрав 106 (59+47) очков. В 2018 году «Вашингтон Кэпиталз» впервые в истории стал обалдателем Кубка Стэнли вместе с Овечкиным.
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