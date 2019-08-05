М. Анисин — о Зубове: жизнь в хоккее научила никогда не обижаться на тренеров

Нападающий Михаил Анисин поделился мнением о работе в тренировочном лагере ХК «Сочи». Форвард заключил с сочинцами пробное соглашение 12 июля, после чего находился на просмотре в команде. В конце месяца клуб расторг соглашение с 31-летним хоккеистом.



«В «Сочи» в эти недели были даны очень хорошие нагрузки, отработал от и до. Полностью выдержал ритм сбора, в функциональном плане набрал хорошую форму, что подтвердили тренеры. Об игровой форме говорить рано — не удалось провести за клуб ни одного матча.



Во-первых, благодарен руководству клуба за приглашение в лагерь, в котором, как и обещал, выложился на все сто процентов. Во-вторых, очень жаль, что завершил работу в клубе буквально за день до старта традиционного сочинского турнира. Он, как всегда, отлично организован, и многие местные болельщики говорили, что надеялись увидеть меня на льду и по старой памяти поболеть.



Нет ли обиды на Зубова? Повторюсь, очень огорчился, что не получил ни одного матча. Но жизнь в хоккее научила меня никогда не обижаться на тренеров. Моя задача — выходить на лёд и выполнять тренерское задание. А все обсуждения — разве что в семейном кругу», — приводит слова Анисина Russia-Hockey.

Зубов — об Анисине: «Сочи» решил пойти дальше с другими ребятами