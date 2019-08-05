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Сборная России снова может провести один из матчей КПК на футбольном стадионе

Сборная России снова может провести один из матчей КПК на футбольном стадионе
Хоккей / Евротур 0

Федерация хоккея России рассматривает вариант проведения одного из матчей Кубка Первого канала на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.

На прошлогоднем Кубке Первого канала игра сборных России и Финляндии (5:0) на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге установила рекорд посещаемости хоккейных матчей в СССР и России — 71 381 зритель.

«Мы рассматриваем возможность проведения матча в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе. Я был потрясён, когда присутствовал на той игре, впервые был на таком празднике, когда пришла 71 тысяча людей. Считаю, что такой хоккейный праздник надо проводить — это сплочение болельщиков, матч удался, мы выиграли со счётом 5:0. Думаю, что мы будем готовить такой матч, в Санкт-Петербурге было прекрасно, от добра добра не ищут», — цитирует Третьяка ТАСС.

Кубок Первого канала состоится с 12 по 15 декабря.

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