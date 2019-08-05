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«Локомотив» уступил сборной России на Sochi Hockey Open

«Локомотив» уступил сборной России на Sochi Hockey Open
Хоккей / КХЛ 0

Ярославский «Локомотив» потерпел поражение от олимпийской сборной России на межсезонном турнире Sochi Hockey Open, встреча завершилась со счётом 1:4. У подопечных Крэйга Мактавиша одна победа в двух матчах турнира, сборная России одержала две победы.

Счёт во встрече был открыт на пятой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий «Локомотива» Николай Коваленко. Через 21 секунду равновесие в счёте восстановил защитник сборной России Дмитрий Юдин. На 16-й минуте в ворота «Локомотива» был назначен буллит, реализованный Владимиром Брюквиным. На старте третьего периода Юдин оформил дубль. Точку в матче на 47-й минуте поставил форвард Григорий Денисенко, чей гол установил окончательный счёт — 4:1 в пользу сборной России.

Sochi Hockey Open
05 августа 2019, понедельник. 15:00 МСК
Локомотив
Ярославль
1 : 4
1:2, 0:0, 0:2
Россия (олимп.)
1:0 – Коваленко (Полунин) – 04:56 (5x5), 1:1 – Юдин (Романов, Швец-Роговой) – 05:17 (5x5), 1:2 – Брюквин – 15:52 (бул), 1:3 – Юдин (Романов, Жафяров) – 44:56 (5x5), 1:4 – Денисенко (Мисюль, Алексеев) – 46:55 (5x5)
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