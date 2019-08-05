Голубович — о победе над США: счёт 0:2 должны были подравнивать раньше

Главный тренер молодёжной сборной России Сергей Голубович подвёл итоги встречи с США (6:2) на Кубке Глинки/Гретцки.
«Итоговый счёт порадовал. Первый период был не слишком удачным. Но перед вторым периодом мы все немного успокоились, пришли в себя и собрались. Все успокоились, стали принимать правильные решения. Без суеты, без спешки.
Счет 0:2 мы должны были подравнивать уже в первые двадцать минут. Но хорошо, что сделали результат во втором периоде.
Перед матчем со шведами самое главное — правильно восстановиться. Сон — лучший отдых. Ребятам об этом и скажем.
Делать работу над ошибками будем завтра. Сегодня мы с тренерами посмотрим матч шведов, завтра свои соображения донесем до ребят. Шведы очень сильны последнее время, но то же самое можно сказать и про остальных участников. Тут нет слабых», — цитирует тренера официальный сайт ФХР.
- 5 августа 2019
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