Пашин: не скажу, что американцы посыпались, это мы добавили в движении

Нападающий молодёжной сборной России Александр Пашин поделился впечатлениями от победы над командой США (6:2). Игрок отметился дублем.



«Мои две шайбы во втором периоде — результат того, что команда получила правильную установку в перерыве, завелась, побежала в атаку. Я оказался в нужное время в нужном месте.



Я бы не сказал, что американцы посыпались, это мы добавили в движении, перестали удаляться. В первом периоде удалений было много, потому и пропустили два быстрых гола. Как только стали удаляться меньше, а больше атаковать — все стало получаться.



Нам нужно вести свою игру, чтобы сопернику приходилось подстраиваться под нас. Все наши соперники сильные, все хорошо играют, мы будем выходить и биться друг за друга, играть до конца, как делаем всегда.



Завтра надо забить еще две шайбы? Буду стараться. Главное, чтобы команда выигрывала», — цитирует игрока официальный сайт ФХР.