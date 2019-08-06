«Автомобилист» объявил состав на Кубок президента Республики Казахстан

«Автомобилист» отправился на предсезонный турнир «Кубок президента Республики Казахстан», который стартует завтра, 7 августа, в Нур-Султане.
На турнир отправились:
Вратари: Якуб Коварж, Владислав Гросс, Леонид Фомин;
Защитники: Максим Березин, Рафаэль Батыршин, Михаил Мамкин, Денис Бодров, Александр Щемеров, Александр Севостьянов, Иван Вишневский, Ефим Гуркин, Фёдор Беляков, Дмитрий Корчёмкин, Никита Трямкин, Даниил Валитов, Алексей Василевский;
Нападающие: Максим Рассейкин, Найджел Доус, Дэн Секстон, Павел Дацюк, Анатолий Голышев, Джефф Плэтт, Брукс Мацек, Георгий Белоусов, Питер Холланд, Виталий Попов, Никита Сетдиков, Степан Хрипунов, Александр Кучерявенко, Вячеслав Литовченко, Андрей Обидин, Артём Гареев, Евгений Мозер, Кирилл Пилипенко, Александр Протапович, Илья Захаров.
Владимир Галкин примет участие в турнире имени Парышева в Кургане в составе “Горняка”, Павел Воробей был вынужден остаться из-за болезни.
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