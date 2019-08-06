Сборная России обыграла Швецию в матче Кубка Глинки/Гретцки

Сборная России оказалась сильнее сборной Швеции в матче Кубка Глинки/Гретцки, игра завершилась со счётом 3:0. Напомним, в первой игре турнира российская национальная команда переиграла команду США со счётом 6:2.



Первые два периода прошли без заброшенных шайб, счёт был открыт только на 53-й минуте усилиями Василия Пономарёва. Через три минуты Богдан Тринеев увеличил разницу в счёте до двух шайб. Точку в матче поставил Павел Тютнев.



В параллельном матче команда Канады легко разгромила сборную Швейцарии со счётом 8:0, оформив вторую победу на групповом этапе турнира.

борная России попала в группу B, где её соперниками стали команды США, Словакии и Швеции. Другой квартет представлен Канадой, Финляндией, Чехией и Швейцарией.



В прошлом году победителем турнира стали канадцы, а сборная России в последний раз выигрывала соревнования в далёком 1995 году.

