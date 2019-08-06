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Сборная России обыграла Швецию в матче Кубка Глинки/Гретцки

Сборная России обыграла Швецию в матче Кубка Глинки/Гретцки
Хоккей / Прочие 0

Сборная России оказалась сильнее сборной Швеции в матче Кубка Глинки/Гретцки, игра завершилась со счётом 3:0. Напомним, в первой игре турнира российская национальная команда переиграла команду США со счётом 6:2.

Первые два периода прошли без заброшенных шайб, счёт был открыт только на 53-й минуте усилиями Василия Пономарёва. Через три минуты Богдан Тринеев увеличил разницу в счёте до двух шайб. Точку в матче поставил Павел Тютнев.

Кубок Глинки/Гретцки
06 августа 2019, вторник. 16:30 МСК
Швеция U18
0 : 3
0:0, 0:0, 0:3
Россия U18
0:1 – Пономарёв (Злодеев) – 52:27 (5x4), 0:2 – Тринеев (Чайка, Злодеев) – 55:08 (4x4), 0:3 – Тютнев (Пономарёв, Пашин) – 58:59 (5x5)

В параллельном матче команда Канады легко разгромила сборную Швейцарии со счётом 8:0, оформив вторую победу на групповом этапе турнира.

Кубок Глинки/Гретцки
06 августа 2019, вторник. 16:30 МСК
Канада U18
8 : 0
3:0, 3:0, 2:0
Швейцария U18
1:0 – Пуарье (Себранго) – 09:33 (5x5), 2:0 – О'Рурк (Байфилд, Джарвис) – 10:29 (5x5), 3:0 – Лапьер (Дрисдейл) – 15:42 (5x4), 4:0 – Перфетти (Дрисдейл) – 32:00 (4x4), 5:0 – Перфетти (Лапьер) – 37:22 (5x5), 6:0 – Сурдиф (Перфетти) – 39:12 (5x5), 7:0 – Лапьер (Перфетти) – 48:14 (5x5), 8:0 – Кайлли – 51:08 (5x4)

борная России попала в группу B, где её соперниками стали команды США, Словакии и Швеции. Другой квартет представлен Канадой, Финляндией, Чехией и Швейцарией.

В прошлом году победителем турнира стали канадцы, а сборная России в последний раз выигрывала соревнования в далёком 1995 году.

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